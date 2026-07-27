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Царьград

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Wink первым из онлайн-кинотеатров РФ внедрил оповещения МЧС

Wink первым из онлайн-кинотеатров РФ внедрил оповещения МЧС

Онлайн-кинотеатр Wink, являющийся совместным предприятием «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), совместно с МЧС России внедрил систему оповещений о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса.

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