Wink первым из онлайн-кинотеатров РФ внедрил оповещения МЧС

Онлайн-кинотеатр Wink, являющийся совместным предприятием «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), совместно с МЧС России внедрил систему оповещений о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса.
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