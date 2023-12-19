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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин про интерес «Спартака», «Динамо», «Локо»: «Были разговоры, но не настолько конкретно все. С Заремой я не знаком»

Осинькин про интерес «Спартака», «Динамо», «Локо»: «Были разговоры, но не настолько конкретно все. С Заремой я не знаком»

– Были разговоры про московские клубы – «Спартак», «Динамо», «Локомотив». Я даже слышал версию, что вы прервали переговоры.

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