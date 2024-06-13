Финансовый советник Хайдер назвала временными трудности с денежными переводами

Ряд банков Киргизии ограничил денежные переводы в Россию и из нее. В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка кредитные организации ввели ограничение по рублевым счетам и картам.
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