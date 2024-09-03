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Автомобильные пробки вернулись

Автомобильные пробки вернулись

С приходом осени и началом нового учебного года в Екатеринбург вернулись и автомобильные пробки. Как сообщает «Новый День», с 7 утра на основных магистралях уральской столицы наблюдаются затруднения в движении.

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