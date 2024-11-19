Оливер Берман посетил теннисный турнир ATP

СоцсетиПилот молодёжной программы Ferrari британец Оливер Берман, который дебютировал в Формуле 1 на Гран При Саудовской Аравии в составе заводской команды Ferrari, заменяя испанца Карлоса Сайнса, а на Гран При Азербайджана и Гран При Бразилии выступил в составе Haas, заменяя дисквалифицированного датчанина Кевина Магнуссена, посетил теннисный турнир.