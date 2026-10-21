Госдума и Правительство РФ в рамках совместной работы понимают общую ответственность за результат, заявил журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин перед рассмотрением Думой вопроса об утверждении кандидатур на должности в кабмин.
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Это такая же ответственность, как и затулло на мигрантской теме? То есть хуже ЭТИХ ... Для результата и для страны ... Найти не удалось? Эти и есть САМОЕ ДНИЩЕ. Госдура ответственно ЭТО заявляет? ...