❗️⚡️Мариуполь, Мелекино, Мангуш, Юрьевка! Перехват наряда низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ посредством ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2".
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❗️⚡️Мариуполь, Мелекино, Мангуш, Юрьевка! Перехват наряда низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ посредством ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2".