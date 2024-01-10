ВС России сумели продвинуться вперёд, потеснив противника южнее Новомихайловки на Южно-Донецком направлении

Российские войска продолжают давить на оборону противника, пытаясь выбить его с позиций. При этом используется тактика расшатывания обороны, когда удары наносятся на различных участках и направлениях линии боевого соприкосновения.
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