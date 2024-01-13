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Закон и Порядок

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Кедми – шпион или разведчик?

Кедми – шпион или разведчик?

Насколько я понял (могу ошибаться), почитаемый многими россиянами Яков Кедми, давно осевший в Москве, покинул (вслед за Сатановским, также ранее не менее почитаемым) программу Соловьёва после скандального спора 31 октября прошлого года, где с пеной у рта истерил на предмет того, что, мол, израильская армия не бомбит мирных палестинцев и никто не может её учить, как воевать.

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