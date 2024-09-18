Ложь и русофобия в учебниках истории -путь к гибели постсоветской элиты новых независимых государств

Игорь Шишкин. Русофобия в учебниках истории новых независимых государств – закономерный результат распада СССРВ 2009 году в России были обнародованы результаты масштабного и во многом уникального исследования – «Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках новых независимых государств»[1].