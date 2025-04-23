Иркутские спасатели: «Мы всегда на передовой, чтобы прийти на помощь»

Ежедневно рискуя своими жизнями, они приходят на помощь тем, кто попал в беду. Это сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутска – команда профессионалов, готовых в любое время суток выехать на место происшествия и выполнить свой долг.
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