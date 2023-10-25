Осеннее наступление России: Штурмовые части 25-и дивизий брошены в бой

На Краснолиманском направлении наши войска атакуют в районе Серебрянского лесничества Константин Ольшанский Фото: Александр Полегенько/ТАСС Даже эстонская военная разведка оценила успехи российских военных на тактических направлениях.
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