Целевые отчисления от азартных игр на развитие спорта увеличат до 2,5%

Правительство и Госдума должны обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих увеличение целевых отчислений, уплачиваемых от азартных игр на развитие спорта, с 2028 года вплоть до 2,5%.
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