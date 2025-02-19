Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов»: главные новости СВО за 19 февраля

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. Во вторник, 19 февраля, президент США обрушился с новой волной нещадной критики в адрес Владимира Зеленского, назвав его «диктатором без выборов».
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