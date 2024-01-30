Политконсультант Август: Россия и Белоруссия создают общее экономическое пространство

Состоявшаяся накануне встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Союзному государству имеет особое значение, так как проходит в год председательства Москвы в СНГ и БРИКС, считает политконсультант Алена Август.
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