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Закон, порядок, государство

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В Чувашии участковые уполномоченные полиции предотвратили мошенничество в отношении школьной учительницы

В Чувашии участковые уполномоченные полиции предотвратили мошенничество в отношении школьной учительницы

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г.Канаш Дмитрий Васильев, обходя административный участок совместно с коллегой младшим лейтенантом полиции Аллой  Ефимовой, обратил внимание на встревоженную женщину, которая громко разговаривала с кем-то по телефону.

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