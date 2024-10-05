На трассе М-3 в Калужской области в аварии пострадал водитель автомобиля "Ман"

4 октября в 12:55 в районе 89 километра автодороги М-3 произошло ДТП. По предварительной информации, 69-летний мужчина, управляя автомобилем "Ман", двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска, не учел дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем "Шахман", под управлением 44-летнего водителя.