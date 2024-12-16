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  • Eduard
    Все эти "каски" самозванцы и оккупанты.У себя в ЕС вводите кого хотите,Украина не ваша!Политолог Кошкин:...
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    К себе в хату Пирамидон вводи кого хочешь!Политолог Кошкин:...
  • Eduard
    Эти каски,это"маски шоу",но там было смешно! Гнать надо НАТО под прикрытием"миротворцев"!Политолог Кошкин:...

Историк Матвеев: украинские националисты крали западную помощь 85 лет назад

Историк Матвеев: украинские националисты крали западную помощь 85 лет назад

Украинские националисты присваивали себе западную помощь еще 85 лет назад. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев.

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