Историк Матвеев: украинские националисты крали западную помощь 85 лет назад

Украинские националисты присваивали себе западную помощь еще 85 лет назад. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев.
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