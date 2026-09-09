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ТАСС

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Взорвавшего машину с бизнесменом в Подмосковье осудили на 12 лет колонии

Взорвавшего машину с бизнесменом в Подмосковье осудили на 12 лет колонии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мужчина, взорвавший предпринимателя в автомобиле на железнодорожном переезде в Московской области в феврале 2026 года, приговорен к 12 годам заключения.

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