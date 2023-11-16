Крупные израильские банки начали сегрегацию активов россиян из-за предписания международного депозитария Euroclear, пишет РБК со ссылкой на заявление основателя международной финансовой компании SmartGen Марка Ойгмана.
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