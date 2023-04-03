Военкор Хайруллин: Наступление на Артемовск замедлили специально

Действующий на территории ведения военных действий журналист Марат Хайрулин поделился информацией о том, что военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации осознано снижают интенсивность наступления на осаждаемый населённый пункт Артёмовск.
Действующий на территории ведения военных действий журналист Марат Хайрулин поделился информацией о том, что военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации осознано снижают интенсивность наступления на осаждаемый населённый пункт Артёмовск.
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