Российский Иллюзионный Форум объединит всех мэтров иллюзионного жанра

27 и 28 октября на Основной сцене Московского театра иллюзии пройдет новый масштабный фестиваль иллюзионного искусства – Российский Иллюзионный Форум, призванный объединить как профессионалов, так и любителей, всех поклонников этого жанра со всей страны.