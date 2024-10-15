Российский Иллюзионный Форум объединит всех мэтров иллюзионного жанра

27 и 28 октября на Основной сцене Московского театра иллюзии пройдет новый масштабный фестиваль иллюзионного искусства – Российский Иллюзионный Форум, призванный объединить как профессионалов, так и любителей, всех поклонников этого жанра со всей страны.
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