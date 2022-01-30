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Рик Карлайл: «Если Лука Дончич еще не лучший игрок в мире, то он прямо на пороге этой вершины»

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после матча с «Далласом» (105:132) поделился впечатлениями от игры своего бывшего подопечного по «Мэверикс» Луки Дончича.

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