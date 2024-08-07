Еще в одном российском регионе отказались от усыпления бездомных собак

В Бурятии отказались от усыпления бездомных собак, несмотря на то что в ноябре 2023 года в этом регионе приняли закон, разрешающий эвтаназию бродячих животных на 31-й день с момента отлова, если не нашелся хозяин.
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