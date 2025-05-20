RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Не покупайте у черножопых если хотите житьСК возбудил уголо...
  • сергей прохоров
    😂😂😂😂Юрист Русяев: сбо...
  • Нина Демидова
    В метро Москвы, задавала ь вопросом :столица кого государства этот город? Хиджабы на женщинах, душманы и горцыВолодин: ГД приня...

Ефимов: в Москве построят жильё и спортивные объекты по опубликованным в апреле проектам КРТ

Ефимов: в Москве построят жильё и спортивные объекты по опубликованным в апреле проектам КРТ

В апреле на официальном сайте правительства Москвы опубликовали 24 проекта решений о комплексном развитии участков, общая площадь которых составляет 145,07 га, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх