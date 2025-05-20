Ефимов: в Москве построят жильё и спортивные объекты по опубликованным в апреле проектам КРТ

В апреле на официальном сайте правительства Москвы опубликовали 24 проекта решений о комплексном развитии участков, общая площадь которых составляет 145,07 га, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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