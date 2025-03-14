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Группа ОПЕК+ начала поставлять рекордные объемы нефти на рынок

Группа ОПЕК+ начала поставлять рекордные объемы нефти на рынок

Крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке экспортируют рекордные объемы нефти и нефтепродуктов, что снижает общее влияние сокращения добычи сырья на рынок, сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания потоков и аналитиков.

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