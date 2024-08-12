Avia.pro - СМИ Полат Джамалов — персонаж, достойный заголовков криминальных романов и сценариев боевиков.
От студента МГУ до главы ОПГ: задержан лидер казахской диаспоры в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Россия давно была уже « обязана» забрать Ермека на любых условиях. А менять его на этого ублюдка-себя не уважать, его нужно судить и дать лет 20, пусть « охладится на Колыме, тварь! А в Краснодаре нет полиции, чтобы этих ушлепков « запечатать»? Пусть отсидят срок, а потом костры в аулах разводят после депортации. Это все результаты « культурного обмена» тех, кто их завез сюда миллионами в обмен на деньги.
Ответить
2 час.
людмила бер
Ермек!! должен написать письмо на имя Президента России или Представителю по правам человека...попросить о политическом убежище, адвокаты подскажут....а так, нет основания, даже говорить о нем...
Ответить
1 час.
Юрий Белов
Мигров гнать ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! Вместе с незаконными ОПГ диаспорами ! И все проблемы с *незаменимыми специалистами* отпадут сами собой .
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии