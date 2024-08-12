От студента МГУ до главы ОПГ: задержан лидер казахской диаспоры в Москве

ninikooo Митусова

Россия давно была уже « обязана» забрать Ермека на любых условиях. А менять его на этого ублюдка-себя не уважать, его нужно судить и дать лет 20, пусть « охладится на Колыме, тварь! А в Краснодаре нет полиции, чтобы этих ушлепков « запечатать»? Пусть отсидят срок, а потом костры в аулах разводят после депортации. Это все результаты « культурного обмена» тех, кто их завез сюда миллионами в обмен на деньги.