СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Голота (Болховитинова)
    Цыгане - это понятно.... Хотелось бы знать, когда начнут призывать детей чиновников?Народ, который не...
  • Юрий Белов
    Мигров гнать ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! Вместе с незаконными ОПГ диаспорами ! И все пробл...От студента МГУ д...
  • Татьяна
    Похоже как нашествие саранчи."Они намного циви...

От студента МГУ до главы ОПГ: задержан лидер казахской диаспоры в Москве

От студента МГУ до главы ОПГ: задержан лидер казахской диаспоры в Москве

Avia.pro - СМИ Полат Джамалов — персонаж, достойный заголовков криминальных романов и сценариев боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Россия давно была уже « обязана» забрать Ермека на любых  условиях. А менять его на этого ублюдка-себя не уважать, его нужно судить и дать лет 20, пусть « охладится на Колыме, тварь! А в Краснодаре нет полиции, чтобы этих ушлепков « запечатать»? Пусть отсидят срок, а потом костры в аулах разводят после депортации. Это все результаты « культурного обмена» тех, кто их завез сюда миллионами в обмен на деньги.
Ответить
2 час.
людмила бер
Ермек!! должен написать письмо на имя Президента России или Представителю по правам человека...попросить о политическом убежище, адвокаты подскажут....а так, нет основания, даже говорить о нем...
Ответить
1 час.
Юрий Белов
Мигров гнать ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ ! Вместе с незаконными ОПГ диаспорами ! И все проблемы с *незаменимыми специалистами* отпадут сами собой .
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх