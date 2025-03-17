⛰ В горах Крыма спасли туристку, которая травмировала голову Инцидент произошёл в Большом каньоне в окрестностях села Соколиное Бахчисарайского района.
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⛰ В горах Крыма спасли туристку, которая травмировала голову Инцидент произошёл в Большом каньоне в окрестностях села Соколиное Бахчисарайского района.