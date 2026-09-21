Bloomberg: лидеры ЕС хотят убедить Трампа дать Киеву больше ракет Patriot

На полях заседаний ООН в Нью-Йорке европейские лидеры намерены уговорить американского президента Дональда Трампа передать Украине дополнительные ракеты для комплексов Patriot.
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