Большой «бум» на орбите: корпорация «Боинг» сломала космос окончательно? Ольга ВайленкоКорпорация «Боинг», некогда считавшаяся одним из флагманов аэрокосмической отрасли, все чаще оказывается в центре громких космических и авиационных скандалов.
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