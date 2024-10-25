Большой «бум» на орбите: корпорация «Боинг» сломала космос окончательно? Ольга ВайленкоКорпорация «Боинг», некогда считавшаяся одним из флагманов аэрокосмической отрасли, все чаще оказывается в центре громких космических и авиационных скандалов.