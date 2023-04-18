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Ученые из Австралии выявили добавку для защиты мозга от деменции

Ученые из Австралии выявили добавку для защиты мозга от деменции

Группа ученых-медиков из Австралийского Института нейровизуализации и исследований выяснила, какие из микронутриентов более полезны для нервной системы и мозга.

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