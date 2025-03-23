Праздники@Roevzoo. Всемирный день воробья отмечается 20 марта.

Посмотрите, что за птица.К нам в стекло сейчас стучится.(Источник интернет).За что же этой неприметной птице посветили целый праздник? Яркой внешностью воробей похвалиться не может: самки и самцы окрашены в серовато-коричневые тона.
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