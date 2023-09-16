НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

187 подписчиков

Александр Жулин: «Костомаров пару раз приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы»

Костомаров и Татьяна Навка в 2006 году стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.  «Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани (Навки).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх