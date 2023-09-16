Александр Жулин: «Костомаров пару раз приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы»

Костомаров и Татьяна Навка в 2006 году стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду. «Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани (Навки).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гендиректор WADA о восстановлении РУСАДА: «Сроки могут быть схожими со сроками окончания конфликта на Украине, а могут и не совпадать»
- Полтапов не будет смотреть Олимпиаду: «Зачем? Наши туда не поехали. Раз МОК не пригласил хоккеистов, пусть смотрят сами»
- Дайнеко о подготовке Гуменника к Олимпиаде: «Не сказала бы, что Петя особенно нервничает. Мужчина не должен истерить – для меня это неприемлемо»
Свежие комментарии