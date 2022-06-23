Держдепартамент: Росія бреше світові про причини глобальної продовольчої кризи Глобальна криза у продовольчій сфері викликана не західними санкціями, а діями Кремля Війна, яку російський президент Володимир Путін розв'язав проти України, призвела до катастрофічних наслідків не тільки для країни, що зазнала агресії, а й для людей у ​​всьому світі, йдеться у заяві Держдепартаменту, опублікованій у […] Сообщение Держдепартамент: Росія бреше світові про причини глобальної продовольчої кризи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.