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Дарья Юргенс отказалась от штампа в паспорте, но обрела отца для дочери

Дарья Юргенс отказалась от штампа в паспорте, но обрела отца для дочери

Журнал с её лицом на обложке уже продавался в киоске, а денег на него не было. Дарья Юргенс собрала на улице бутылки, сдала их и купила номер.

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