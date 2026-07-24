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Царьград

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Правительство Амурской области строит 26 домов в Волково

Правительство Амурской области строит 26 домов в Волково

В селе Волково строится новый микрорайон из 26 домов для сотрудников агропредприятий. Василий Орлов сообщил о поддержке проекта.

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