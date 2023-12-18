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Чет Холмгрен сделал 9 блок-шотов в победном матче с «Денвером»

Чет Холмгрен сделал 9 блок-шотов в победном матче с «Денвером»

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен продуктивно отработал в защите во время матча с «Денвером» (118:117).

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