Саудовская Аравия: Посольство США (США) в Саудовской Аравии настоятельно рекомендовало всем гражданам США избегать международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и прилегающих районов и проявлять особую осторожность при использовании всех крупных аэропортов Саудовской Аравии ранее в тот же день после ракетного удара хуситов по международному аэропорту имени короля Халида, в результате которого 10 октября погибли 12 человек и были ранены 309 человек.