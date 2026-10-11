Саудовская Аравия: Посольство США (США) в Саудовской Аравии настоятельно рекомендовало всем гражданам США избегать международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) и прилегающих районов и проявлять особую осторожность при использовании всех крупных аэропортов Саудовской Аравии ранее в тот же день после ракетного удара хуситов по международному аэропорту имени короля Халида, в результате которого 10 октября погибли 12 человек и были ранены 309 человек.
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