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Царьград

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В Екатеринбурге маленькая девочка с ножом кошмарит людей на детской площадке

В Екатеринбурге маленькая девочка с ножом кошмарит людей на детской площадке

В одном из дворов заметили агрессивную девочку, которая бросалась с ножом на местных жителей.В Екатеринбурге на детской площадке у дома 10 на улице Пехотинцев местные жители заметили маленькую девочку, которая кидалась с ножом на людей.

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