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РПЦ: более 15 тысяч человек примут участие в Рождественских чтениях в Москве

РПЦ: более 15 тысяч человек примут участие в Рождественских чтениях в Москве

Пресс-секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации (РПЦ) Сергей Платонов рассказал РИА Новости, что открывающиеся в Москве международные Рождественские образовательные чтения продлятся до 30 января включительно.

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