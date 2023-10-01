Иностранец изнасиловал семилетнего ребенка в петербургском барбершопе

Отвратительно, если это так. Но надо дождаться результатов судебной медико- и психологической экспертизы.

Вопрос к матери ребенка - а что семилетний пацанчик делал в барбер...без матери?!

ОТ

Олег Тимофеев

Это социальное дно такой типо виликой и такой не однозначной страны и работы ее управленцев которые кроме денег не имеют ничего.