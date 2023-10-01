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Иностранец изнасиловал семилетнего ребенка в петербургском барбершопе

Иностранец изнасиловал семилетнего ребенка в петербургском барбершопе

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Узбекистана по подозрению в сексуальном насилии над малолетним.

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Комментарии
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Alexander LIFANOV
Отвратительно, если это так. Но надо дождаться результатов судебной медико- и психологической экспертизы.
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1 д.
Анфиса Иванова
Вопрос к матери ребенка - а что семилетний пацанчик делал в барбер...без матери?!
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Это социальное дно такой типо виликой и такой не однозначной страны и работы ее управленцев которые кроме денег не имеют ничего.
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11 час.

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