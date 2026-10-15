И всё так чинно-благородно! По-старому! Работа расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» «Африканского корпуса» ВС РФ по позициям боевиков в Мали.
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