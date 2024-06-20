С видом на Восток. Как алтайские аграрии завоевывают рынок Китая и не только

Каждая страна предъявляет свои требования к качеству ввозимых товаров – все они предварительно должны пройти строгий контроль Ежегодно Алтайский край экспортирует порядка двух миллионов тонн продукции растительного происхождения.
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