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Аргументы недели

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Реликвии прототипа «Маэстро» из фильма «в Бой идут одни „старики“» представят в Музее Победы

Реликвии прототипа «Маэстро» из фильма «в Бой идут одни „старики“» представят в Музее Победы

11 августа в Музее Победы начнет работу выставка, посвященная советскому летчику-асу Виталию Попкову.

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