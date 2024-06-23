В Херсонской области назвали условия старта масштабного развития региона

Начало масштабного жилищного строительства и развитие туризма помогут запустить масштабное обновление Херсонской области, о чем в беседе с Херсонским агентством новостей рассказал региональный вице-премьер Семен Машкауцан.
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