Сейчас в студии BioWare работает менее 100 человек Численность персонала BioWare сос...

Сейчас в студии BioWare работает менее 100 человекЧисленность персонала BioWare составляет. Согласно новому отчету Джейсона Шрайера из Bloomberg, в компании сейчас работает менее 100 человек, хотя всего два года назад в ней было более 200 человек.
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