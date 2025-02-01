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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сейчас в студии BioWare работает менее 100 человек Численность персонала BioWare сос...

Сейчас в студии BioWare работает менее 100 человек Численность персонала BioWare сос...

Сейчас в студии BioWare работает менее 100 человекЧисленность персонала BioWare составляет. Согласно новому отчету Джейсона Шрайера из Bloomberg, в компании сейчас работает менее 100 человек, хотя всего два года назад в ней было более 200 человек.

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