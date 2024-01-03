CDS: украинцы теряют веру в Зеленского из-за провала контрнаступления

Граждане Украины теряют веру в главу государства Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления, а в вооруженных силах страны недостаточно боеприпасов, на производство которых у стран Европейского союза (ЕС) не хватает мощностей.
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