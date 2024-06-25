⚡ Четверо детей, пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии Об этом сообщили в telegram-канале Российской детской клинической больницы в Москве.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡ Четверо детей, пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии Об этом сообщили в telegram-канале Российской детской клинической больницы в Москве.