Почти половина россиян не знают о бесплатной диагностике рака

Почти половина опрошенных (48%) не знают, что ранняя диагностика рака возможна в рамках бесплатной ежегодной диспансеризации и ни разу не проходили медицинское обследование для раннего выявления онкозаболеваний (54%) — ни бесплатно, ни платно.
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