Ольмо о Евро-2024: «Испания – фаворит всегда и во всем. Есть хорошие команды: Франция, Германия, Италия, Англия…»

«Я думаю, что мы всегда и во всем фавориты. Есть очень хорошие команды, такие как Франция, хозяйка турнира Германия, действующий чемпион Италия, Англия… Но нам нужно смотреть на себя», – сказал полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании.